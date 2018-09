Washington (AFP) Wegen des Giftgasanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter verhängen die USA weitere Sanktionen gegen Russland. Wie das Außenministerium in Washington am Mittwoch mitteilte, sollen die Strafmaßnahmen in rund zwei Wochen in Kraft treten. Wie die Sanktionen aussehen sollen, wurde zunächst nicht präzisiert.

