Washington (AFP) Die USA haben den Iran erneut vor einer Blockade der wichtigen Seestraße von Hormus gewarnt und sich besorgt über ein iranisches Marinemanöver in der Meerenge geäußert. Die USA seien "extrem wachsam" und beobachteten genau die Ereignisse in der Region, sagte US-General Joseph Votel am Mittwoch vor Reportern in Washington. Mit dem Manöver habe der Iran vor der Verhängung der neuen US-Sanktionen seine Macht zeigen wollen.

