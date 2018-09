Berlin (dpa) - Wegen eines aufziehenden Gewitters haben die Veranstalter der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die Zuschauer aufgerufen, zunächst im Olympiastadion zu verharren. "Bitte bleiben Sie hier, das ist der sicherste Ort für sie", hieß es unmittelbar nach dem abschließenden 100-Meter-Hürden-Lauf der Frauen in mehreren Durchsagen. Am Breitscheidplatz waren wegen einer Gewitterwarnung durch den Deutschen Wetterdienst bereits die für Donnerstag geplanten Siegerehrungen vertagt worden.

