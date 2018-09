Frankfurt/Main (dpa) - Tausende Kunden des Billigfliegers Ryanair werden heute nicht an ihr Ziel kommen. Mitten in der Urlaubszeit haben die Piloten in mehreren europäischen Ländern einen 24-stündigen Streik begonnen. Ryanair hat rund 400 Flüge gestrichen. Schwerpunkt ist Deutschland, wo 250 Flüge ausfallen. Vor allem am frühen Morgen wird kaum ein Ryanair-Flieger von einem deutschen Flughafen abheben. Im Laufe des Tages sollen dann einige Flüge erfolgen mit Maschinen, die aus nicht bestreikten Ländern kommen. Europaweit sind rund 55 000 Passagiere betroffen, davon gut 42 000 in Deutschland.

