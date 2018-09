Glasgow (dpa) - Am vorletzten Tag der European Championships in Schottland stehen Turner und Freiwasserschwimmer aus deutscher Sicht im Mittelpunkt.

Im Loch Lomond hoffen bei der Mixed-Staffel auch Schwimmer Florian Wellbrock und seine Freundin Sarah Köhler erneut auf Edelmetall. Die Turner wollen die erste Team-Medaille seit acht Jahren erkämpfen.

Die Highlights des Tages:

TURNEN: Der einzige Titelgewinn der Turner im Mannschaftswettbewerb liegt mittlerweile acht Jahre zurück. Seitdem gab es für die Riege keine Medaille mehr. Das wollen die fünf Männer nun ab 14.00 Uhr (MESZ) in der Hydro-Arena ändern. Im Vorkampf gelang trotz mehrer Fehler der dritte Rang. Die Russen sind in einer klaren Favoritenstellung und dürften von keinem Team im Kampf um EM-Gold zu gefährden sein.

WASSERSPRINGEN: Patrick Hausding wird nach seiner Bronzemedaille am Freitag im Royal Commonwealth Pool von Edinburgh nicht mehr starten. Im Mixed-Synchronspringen vom Turm vertreten Florian Fandler (Halle) und Christina Wassen (Berlin) das Team von Bundestrainer Lutz Buschkow. Die Frauen sind vom Drei-Meter-Brett gefordert. Tina Punzel kann nach Gold im Mixed-Synchronspringen von Dreier mit Lou Massenberg ihre zweite Medaille bei den European Championships holen. Zudem nimmt die Berlinerin Lena Hentschel am Wettbewerb teil.

FREIWASSERSCHWIMMEN: Im Becken haben sie schon Medaillen geholt, nun wollen Florian Wellbrock und Sarah Köhler im Loch Lomond nachlegen. Die beiden gehen um 12.00 Uhr (MESZ) in der 4 x 1,25 Kilometer-Staffel an den Start. Im deutschen Quartett schwimmen zudem Sören Meißner aus Würzburg und seine Teamkollegin Leonie Beck. Bundestrainer Stefan Lurz hat Medaillenhoffnungen und die Chancen des deutschen Teams stehen nicht schlecht.

TRIATHLON: Die EM-Vierte Laura Lindemann aus Potsdam führt das deutsche Quartett im Mixed-Wettbewerb im Strathclyde Park von Glasgow an. Den Deutschen wird eine Top-Sechs-Platzierung zugetraut.

BMX-RADSPORT: In den Konkurrenzen der Frauen und Männer fallen in den letzten K.o.-Runden die EM-Entscheidungen. Zwei deutsche Männer sind im Knightswood BMX-Center noch dabei, doch auf Medaillen dürfen Julian Schmidt aus Erlangen und Jonas Ballbach aus Aichach wohl kaum hoffen.

GOLF: Die erste Golf-Entscheidung auf der Anlage in Gleneagles fällt in der Konkurrenz der Mixed-Teams, in der die Deutschen nicht vertreten sind.

