Bukarest (dpa) - In Rumänien haben in mehreren Städten erneut tausende Menschen gegen die sozialliberale Regierung und Korruption im Land protestiert. Einen Tag nach teilweise gewalttätigen Protesten mit zehntausenden Teilnehmern forderten die Demonstranten den Rücktritt der Regierung. Auch müssten die Verantwortlichen für den massiven Polizeieinsatz am Freitag bestraft werden. Seit Februar 2017 demonstrieren die Rumänen immer wieder gegen die Regierung, weil diese die Bekämpfung der Korruption zunehmend erschwert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.