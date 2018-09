Herne (dpa) - Bei einer Attacke auf Mitglieder einer Rockergruppe in Herne sind drei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Demnach hatten sich die drei Motorradfahrer gestern mit Kutten ihrer Rockergruppe aus dem Raum Wuppertal in Herne verfahren und hielten nach einem Wendemanöver an einer Ampel. Plötzlich habe ein Auto neben ihnen gehalten. Fünf Unbekannte seien ausgestiegen und hätten massiv auf die Motorradfahrer im Alter zwischen 49 und 54 eingeschlagen. Alle drei wurden mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.