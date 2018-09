Freising (dpa) - Zwei Männer sind am Abend bei einem Badeunfall in Bayern ertrunken. Die beiden Männer aus Ghana wollten in einem Weiher bei Freising baden, heißt es von der Polizei. Nach kurzer Zeit gingen sie im Wasser unter. Für die beiden Nichtschwimmer kam jede Hilfe zu spät.

