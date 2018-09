Buntingford (dpa) - Ein Bauarbeiter hat in Großbritannien mit einem Bagger fünf neue Reihenhäuser zerstört - angeblich wegen ausstehender Zahlungen. Der Mann musste sich vor Gericht für den Millionenschaden verantworten. Zum Motiv äußerte er sich nicht. Der 31-Jährige hatte Augenzeugen zufolge nach seiner Tat am Samstag gesagt, dass er kein Geld für seine Arbeit bekommen habe. "Das sieht wie nach einem Erdbeben oder Bombeneinschlag aus", zitierte die Zeitung "The Sun" eine Nachbarin aus Buntingford nördlich von London.

