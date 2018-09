Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn testet von dieser Woche an neue Uniformen. Flächendeckend werde die Dienstkleidung voraussichtlich von Ende 2019 an eingeführt, teilte der Konzern der Deutschen Presse-Agentur mit. Designer Guido Maria Kretschmer, den viele aus der TV-Sendung "Shopping Queen" kennen, hat mitgewirkt. Der Konzern will zu Blau mit Weinrot wechseln. Zu den rund 80 neuen Teilen gehört diesmal auch ein Kleid. Eine Jeans ist ebenfalls im Test. In welchen Berufen die Jeans am Ende erlaubt ist, entscheiden die einzelnen Geschäftsfelder.

