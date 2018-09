Berlin (AFP) Das Bundesarbeitsministerium will im Streit mit der bayerischen Landesregierung über das geplante Familiengeld weiter nach einer Einigung suchen. "Wir sind gesprächsoffen", sagte ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums am Montag in Berlin. Es solle verhindert werden, dass Zahlungen an Haushalte mit Anspruch auf Grundsicherung im Nachhinein wieder zurückgefordert werden müssten.

