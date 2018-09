Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich von seinem zwischenzeitlichen Rutsch auf 12.323 Punkte zwar bis zum Montagnachmittag etwas erholt.

Der Einbruch des Dax-Schwergewichts Bayer um 11 Prozent aber verhinderte im deutschen Leitindex nach zwei schwachen Wochen eine Stabilisierung. Zuletzt stand der Dax mit minus 0,36 Prozent bei 12.379,90 Punkten.

Bayers US-Tochter Monsanto war im Rechtsstreit mit einem Krebspatienten in den USA wegen verschwiegener Risiken seiner Unkrautvernichter zu Zahlungen in dreistelliger Millionenhöhe verurteilt worden.

Einige Experten fürchten, dass dieses Thema nun längere Zeit für Unsicherheit sorgt. Denn Monsanto ist mit tausenden ähnlichen US-Klagen konfrontiert. Bayer-Aktien sackten zeitweise um bis zu 14 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Juli 2013 ab.

Die Türkei-Krise spitzt sich. Im Streit zwischen Washington und Ankara traten am Montagmorgen höhere US-Strafzölle in Kraft. Die türkische Lira geriet daraufhin im asiatischen Handel zum Euro und zum US-Dollar zeitweise erneut unter Druck. Dies rief die türkische Zentralbank mit Gegenmaßnahmen auf den Plan, die zunächst für eine Stabilisierung sorgten.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es bis zum Nachmittag um 0,27 Prozent abwärts auf 26 599,70 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,15 Prozent auf 2927,57 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor knapp ein halbes Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 141,59 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,05 Prozent auf 163,40 Punkte. Der Euro knüpfte an die Kursverluste der vergangenen Handelstage an und fiel auf den tiefsten Stand seit einem Jahr.

Ein Euro kostete zeitweise 1,1365 US-Dollar - zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung wieder etwas höher bei 1,1408 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1456 Dollar festgesetzt.