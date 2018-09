Frankfurt/Main (AFP) Die Auswirkungen der türkischen Wirtschafts- und Währungskrise auf Deutschland sind laut dem Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier, noch überschaubar. "Die Türkei ist ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und Europa, aber wir sind wirtschaftlich wichtiger für die Türkei als sie für uns", sagte Treier der Nachrichtenagentur AFP am Montag. So hielten sich die deutschen Unternehmen in der Türkei schon seit zwei Jahren mit Neuinvestitionen zurück.

