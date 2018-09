Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat sich besorgt über die wirtschaftlichen Entwicklungen in der Türkei gezeigt und das Interesse Deutschlands an einer stabilen Wirtschaft in dem Land am Bosporus betont. Die Bundesregierung habe "selbstverständlich das Interesse an einer wirtschaftlich stabilen Türkei", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Deswegen beobachte die Regierung die Entwicklungen in der Türkei sehr "aufmerksam".

