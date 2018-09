Berlin (AFP) Zwölf Kohle- und Gaskraftwerke in Deutschland haben Ende Juli ihre Leistungen um insgesamt mehr als 1,6 Gigawatt reduzieren müssen - mutmaßlich wegen der großen Hitze. Bei drei Kraftwerken in Dormagen sowie der Stadtwerke München seien die Einschränkungen "eindeutig" hitzebedingt, heißt es in einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen, die der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag. Zunächst hatte die "taz" (Dienstagsausgabe) darüber berichtet.

