Quito (AFP) Bei einem schweren Busunglück in Ecuador sind am Dienstag 22 Menschen getötet und 18 verletzt worden. Unter den Opfern seien mehrere Ausländer, teilten die Rettungsdienste des Landes mit. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Hauptstadt, rund 30 Kilometer östlich von Quito. Der Bus einer internationalen Linie stieß demnach zwischen den Orten Pifo und Papallacta mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Unter den ausländischen Opfern waren den Behörden zufolge Kolumbianer und Venezolaner.

