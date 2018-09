Innsbruck (AFP) Eine 23-jährige Deutsche ist beim Bergsteigen in Österreich tödlich verunglückt. Die Frau stürzte nach Polizeiangaben am Montag im Kaisergebirge in Tirol beim Abstieg von einem Gipfel aus unbekannter Ursache rund 200 Meter in den Tod, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Dienstag berichtete. Die Leiche der 23-Jährigen wurde demnach im Zuge einer Rettungsaktion in der Nacht auf Dienstag gefunden.

