Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen 29-jährigen Terrorverdächtigen erhoben, der in Deutschland einen Anschlag geplant haben soll. Das mutmaßliche Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) soll den Plan gefasst haben, mit einem Wagen in die Stände auf einer Veranstaltung am Karlsruher Schlossplatz zu fahren, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Der 29-jährige deutsche Staatsbürger Dasbar W. wurde im Dezember festgenommen.

