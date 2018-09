Johannesburg (AFP) In Südafrika ist ein Autor, der in einem Buch einen mutmaßlichen Pädophilenring aufgedeckt und schwere Vorwürfe gegen Politiker des Apartheid-Regimes erhoben hatte, tot aufgefunden worden. Der 58-jährige Mark Minnie habe sich vermutlich das Leben genommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde demnach am Montagabend mit einer Schusswunde am Kopf auf der Farm eines Freundes in der Provinz Ostkap im Südosten Südafrikas gefunden.

