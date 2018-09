Erfurt (AFP) Arbeitgeber dürfen Prämien ausloben, um Mitarbeiter von der Beteiligung an einem Streik abzuhalten. Das entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) am Dienstag in Erfurt. Danach ist eine Prämie von 200 Euro pro Streiktag für einen Verkäufer noch nicht unangemessen hoch. (Az: 1 AZR 287/17)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.