Ottawa (AFP) Der deutsche Tourist, der auf einer Straße in Kanada durch einen Schuss verletzt wurde, wird zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen. Wie ein deutscher Konsulatsmitarbeiter am Dienstag sagte, ist der Zustand des 60-Jährigen weiterhin kritisch. Er hat demnach schwere und dauerhafte Gehirnverletzungen erlitten. Die Ärzte in Kanda hätten die Kugel nicht aus seinem Kopf entfernt, um keine weiteren Schäden zu verursachen.

