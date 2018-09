Kassel (AFP) In Kassel hat ein Dobermann-Mischling eine Gruppe Grundschulkinder angegriffen und einen achtjährigen Jungen schwer verletzt. Der Hund lief am Freitag in eine Gruppe von etwa 60 Kindern, die auf dem Weg zu einem Spielplatz waren, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Er biss demnach den Jungen, der ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zuerst hatte die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) über den Vorfall berichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.