Trier (AFP) Das Land Rheinland-Pfalz will vor Gericht die Entlassung eines Polizisten durchsetzen, weil er der sogenannten Reichsbürgerbewegung nahestehen soll. Das Verwaltungsgericht Trier verhandelte am Dienstag über den Fall und will in einigen Wochen eine Entscheidung verkünden. Das Land wirft dem Polizeikommissar vor, als Beamter die Verfassungstreue zu verletzen. Der Polizist bestreitet ein Dienstvergehen.

