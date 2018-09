Stuttgart (AFP) Der Fund von mehreren Exemplaren einer tropischen Zeckenart in Deutschland alarmiert Fachleute. Experten der Universität Hohenheim und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr wiesen in diesem Jahr sieben Exemplare der Gattung Hyalomma nach und befürchten nun, dass die Blutsauger sich hierzulande etablieren könnten, wie die Uni Hohenheim am Dienstag mitteilte.

