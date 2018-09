Jerusalem (AFP) Israel will am Mittwoch seinen einzigen Grenzübergang zum Gazastreifen für den Warenverkehr erstmals seit gut einem Monat wieder vollständig öffnen. Wie das Büro des israelischen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman am Dienstag mitteilte, wurde bei einem Treffen des Ministers mit Vertretern der Sicherheitsbehörden beschlossen, den Grenzübergang Kerem Schalom am Mittwoch um 09.00 Uhr (Ortszeit, 08.00 Uhr MESZ) zu öffnen. Voraussetzung sei, dass es an der Grenze des Gazastreifens weiter ruhig bleibe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.