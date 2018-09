Seoul (AFP) Nordkorea stellt vor dem 70. Jahrestag seiner Staatsgründung keine Visa für ausländische Touristen mehr aus. Der chinesische Reiseveranstalter Koryo Tours wurde nach eigenen Angaben am Montag von seinen Partnern in Pjöngjang darüber informiert, dass alle laufenden Visaanträge "eingefroren" würden. Es handele sich um eine Anweisung "von oben", teilte die Firma mit. Eine Begründung wurde demnach nicht genannt. Der Visa-Stopp gilt bis zu dem Jahrestag am 9. September.

