Detmold (dpa) - Zum Deutschen Wandertag werden von heute an mehr als 30 000 Besucher in Detmold östlich von Bielefeld erwartet. Das jährlich vom Deutschen Wanderverband ausgerichtete Treffen von Wander- und Naturfreunden, Gebirgs- und Wandervereinen findet bis zum Sonntag statt. Gäste können sich an zahlreichen Wandertouren durch den Teutoburger Wald und Exkursionen zu den touristischen Zielen der Region Lippe beteiligen oder Vorträge, Konzerte und Fachtagungen rund um das Thema Wandern besuchen.

