Istanbul (AFP) Nach 14 Monaten in Untersuchungshaft ist der Ehrenvorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei am Mittwoch freigekommen. "Okay, jetzt können wir anfangen zu feiern. Taner ist wirklich frei!", schrieb der Türkei-Experte von Amnesty, Andrew Gardner, am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter zu einem Foto von Kilic mit seiner Familie. Kurz zuvor hatte ein Istanbuler Gericht die Freilassung überraschend angeordnet.

