Istanbul (AFP) Ein türkisches Gericht hat laut Amnesty International die Freilassung des Ehrenvorsitzenden der Menschenrechtsorganisation in der Türkei angeordnet. Der Amnesty-Türkeiexperte Andrew Gardner sagte der Nachrichtenagentur AFP, ein Istanbuler Strafgericht habe am Mittwoch angeordnet, Taner Kilic unter Auflagen freizulassen. Sie hofften nun, dass der Anwalt in den kommenden Stunden tatsächlich das Gefängnis in Izmir verlassen könne.

