Bukarest (AFP) In Rumänien stationierte britische Jagdflugzeuge haben nach Angaben der Royal Air Force über dem Schwarzen Meer sechs russische Kampfflieger abgefangen. Die Maschinen vom Typ Eurofighter Typhoon seien am Montagmorgen vom südöstlichen Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogalniceanu aufgestiegen - als Antwort auf die Präsenz der russischen Bombenflugzeuge in der Nähe des Luftraums der Nato-Militärallianz, hieß es in einer von der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch eingesehenen Erklärung der Royal Air Force. Die russischen Maschinen hätten sich daraufhin in Richtung der Krim-Halbinsel entfernt.

