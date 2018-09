Berlin (AFP) Weil sie einen 15 Monate alten Jungen zu Tode geschüttelt haben soll, ist eine Babysitterin in Berlin zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht in der Hauptstadt sprach die 41-jährige Thi L. am Mittwoch wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren wegen Totschlags gefordert.

