New York (AFP) Wegen des möglichen Rückzugs des US-Elektroautobauers Tesla von der Wall Street hat die US-Börsenaufsicht SEC Medienberichten zufolge eine Vorladung an Unternehmenschef Elon Musk verschickt. Das berichteten der Sender Fox Business und die "New York Times" (NYT) am Mittwoch. Die Entwicklung deute darauf hin, dass die Prüfung der SEC in "eine formellere, ernste Phase" eingetreten sei, hieß es im "NYT"-Bericht. Die Tesla-Aktie gab nach den Berichten am Mittwoch nach.

