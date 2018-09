Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass in Kürze Abkommen mit Italien und Griechenland über eine Rücknahme von Flüchtlingen durch diese Länder geschlossen werden. Darüber seien in den vergangenen Tagen auch auf Ministerebene intensive Gespräche geführt worden, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Berlin. "Wir gehen davon aus, dass diese Verträge zustande kommen werden" und zwar "sehr bald", fügte sie hinzu.

