Berlin (AFP) Vor den Gesprächen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Krieg in Syrien hat die Bundesregierung die Bedeutung einer politischen Lösung des Konflikts betont. Bevor über Fragen des Wiederaufbaus des Landes gesprochen werde, müsse zunächst das Blutvergießen in Syrien beendet werden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. "Davon sind wir im Moment ganz besonders in einigen Landesteilen ja noch entfernt."

