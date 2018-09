Kassel (AFP) Patchworkfamilien dürfen bei den Beiträgen zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung nicht benachteiligt werden. Ist ein Ehepartner privat, der andere freiwillig gesetzlich versichert, so muss die gesetzliche Krankenkasse bei der Beitragsbemessung auch die Kinder des Partners berücksichtigen, wie am Mittwoch das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. (Az: B 12 KR 8/17 R)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.