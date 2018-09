Kananga (AFP) In der Demokratischen Republik Kongo und dem Niger sind dutzende Menschen an Cholera gestorben und tausende erkrankt. In der Region Ost-Kasai im Zentrum des Kongo seien seit Februar 125 Cholera-Tote gezählt worden, sagte der Gesundheitsminister der Provinz, Hippolyte Mutombo Mbwebwe, der Nachrichtenagentur AFP. 2100 Menschen würden medizinisch behandelt. Vor allem die Diamanten-Abbaugebiete in der Region seien anfällig für die Epidemie.

