Bamako (AFP) Die Bekanntgabe des Endergebnisses der Präsidentschaftswahl in Mali ist von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen verschoben worden. Der für die Organisation der Wahl zuständige Minister werde das Resultat der Stichwahl im nationalen Fernsehen mitteilen, teilte ein Regierungsvertreter am Mittwoch in Bamako mit. Zur Begründung für die Verschiebung hieß es, aus drei Ortschaften hätten die erforderlichen Unterlagen der Stichwahl vom vergangenen Sonntag zunächst nicht vorgelegen.

