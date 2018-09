Moskau (AFP) In Moskau haben hunderte Menschen für die Freilassung von zwei wegen des Vorwurfs des Extremismus inhaftierten Jugendlichen demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebung in der russischen Hauptstadt forderten am Mittwoch, dass die 18-jährige Anna Pawlikowa und die 19-jährige Maria Dubowik nach fast fünf Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen und stattdessen unter Hausarrest gestellt werden.

