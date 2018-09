Berlin (AFP) Die Zahl antisemitische Straftaten ist gemessen an der Bevölkerungszahl in den ostdeutschen Bundesländern einschließlich der Hauptstadt Berlin besonders hoch. Insgesamt habe die Polizei in Deutschland von 2010 bis Ende Juli 2018 11.786 Delikte verzeichnet, die sich gegen Juden oder jüdische Einrichtungen in Deutschland richteten, hieß es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Berlin vorlag.

