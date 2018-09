Berlin (AFP) Sachsen, Thüringen und Bayern liegen in einem von Wirtschaftsforschern erhobenen Bildungsranking vorn. Danach folgen in dem am Mittwoch veröffentlichten Bildungsmonitor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Baden-Württemberg, Hamburg und das Saarland. Am Ende der Rangliste stehen Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Bremen.

