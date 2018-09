Berlin (dpa) - Vertreter der Kommunen haben die geplanten neuen Modellprojekte für einen attraktiveren Nahverkehr begrüßt, fordern aber weitere Maßnahmen gegen zu viele Diesel-Abgase. Es sei gut, dass es jetzt erste Konzepte der vom Bund geförderten "Modellstädte" gebe, sagte der Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen, Michael Ebling, der dpa. Der Bund müsse aber auch seine Förderung für alle Kommunen in schwieriger Lage verstetigen. Im Kampf gegen zu hohe Luftverschmutzung will der Bund Projekte für Busse und Bahnen in fünf "Modellstädten" mit insgesamt bis zu 130 Millionen Euro fördern.

