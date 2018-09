Erlangen (AFP) Bei vier verendeten Wildvögeln ist in Bayern das Usutu-Virus nachgewiesen worden. Im Raum Nürnberg seien zwei infizierte Amseln, ein Kleiber und ein Bartkauz tot aufgefunden worden, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Mittwoch in Erlangen mit. Die Diagnose stellte demnach das Friedrich-Loeffler-Institut nach einer virologischen Untersuchung.

