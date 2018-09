Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Mittwoch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Thema des Gesprächs waren unter anderem die Lage im Bürgerkriegsland Syrien sowie die bilateralen Beziehungen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mitteilte. Mit Blick auf den für den 28. September anstehenden Staatsbesuch Erdogans in Deutschland vereinbarten sie ein Vorbereitungstreffen der Finanz- und Wirtschaftsminister.

