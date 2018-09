London (dpa) - Der mutmaßliche Terroranschlag vor dem Londoner Parlament ist von einem Briten sudanesischer Herkunft verübt worden. Dem 29-Jährigen würden die Planung und Ausführung einer Terrorattacke sowie versuchter Mord vorgeworfen, teilte die Polizei in London mit. Details zum Täter nannte sie aber nicht. Laut britischen Medien lebte der 29-Jährige in Birmingham. Der Mann war gestern früh mit einem Auto in insgesamt etwa 15 Radfahrer und Fußgänger gefahren. Drei Menschen wurden verletzt. Der 29-Jährige wurde festgenommen.

