Rom (AFP) Nach dem schweren Brückeneinsturz in Genua will die italienische Regierung den Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia zur Rechenschaft ziehen. Die private Firma wird von der italienischen Atlantia-Gruppe kontrolliert, einem international operierenden Unternehmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Atlantia betreibt über 5000 Autobahnkilometer - vor allem in Italien, wo das Unternehmen 51 Prozent des Verkehrsnetzes kontrolliert - aber auch in Brasilien, Indien, Chile und Polen.

