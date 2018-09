Hamburg (AFP) Mehr als ein Jahr nach den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei erneut Wohnungen mehrerer Verdächtiger in Deutschland durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen neun Menschen zwischen 18 bis 54 Jahren, wie die Beamten in Hamburg am Mittwoch mitteilten. Sie wohnen demnach in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Es wurden Beweise gefunden.

