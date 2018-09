Bremen (AFP) Weil er Interna an Außenstehende gegeben haben soll, ist ein Polizist aus Bremen vom Dienst suspendiert worden. Gegen den Beamten werde wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Amt, der Strafvereitelung im Amt und der Verletzung von Dienstgeheimnissen ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der Hansestadt am Mittwoch mit. Er soll mehrere Außenstehende mit Polizeiinterna versorgt haben. Unklar war, in welchem Zeitraum er dies tat und worum genau es sich handelte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.