Peking (AFP) Die Regenbogenforelle darf in China jetzt offiziell als Lachs verkauft werden. Gemeinsam mit der Regierung in Peking setzten die Produzenten damit einen eigenwilligen Schlussstrich unter eine Debatte, die zuletzt das Vertrauen der Verbraucher in die heimische Fischindustrie gestört hatte. So hatte der chinesische TV-Sender CCTV vor einiger Zeit einen Beitrag über "Süßwasserlachs" im Hochland von Tibet gezeigt.

