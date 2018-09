Karlsruhe (AFP) Ein angeblich romantischer Ausflug auf ein Schuldach ist im Landkreis Karlsruhe für einen 20-Jährigen eingeklemmt in einem Lüftungsschacht zu Ende gegangen. Höhenretter mussten ihn bei einem Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Graben-Neudorf befreien, wie die Feuerwehr Karlsruhe mitteilte. Er war demnach zusammen mit einer Freundin über ein Baugerüst auf das Dach geklettert und wollte schließlich offenbar durch den Schacht ins Gebäude gelangen.

