Berlin (AFP) Die Staatsanwaltschaft Berlin hat nach eigenen Angaben zusammen mit Steuerfahndern das größte bislang bekannt gewordene Umsatzsteuerkartell zerschlagen. Bei den Geschäften mit Kupfer seien Umsatzsteuern in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro hinterzogen worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Am Dienstag wurde demnach ein Hauptverdächtiger vom Landgericht Berlin wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 68,2 Millionen Euro zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.